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  • Просмотров: 338
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Одесса превращается в город-склад?

Категория: Новости

Одесса превращается в город-склад?

В самом центре Одессы облик Греческой площади изуродовали, разместив на круглом здании торгового центра «Афина» огромную и безвкусную вывеску с названием, не оставляющим сомнений.

Кроме того, некоторые водители не стесняются парковаться прямо на тротуаре у здания, а коммунальщики не спешат ремонтировать покосившийся столб ограждения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Анна Гринёва. В комментах пользователи также жалуются на то, что фонтаны на Греческой площади загажены и не работают, что от шаурмичных – грязь и вонь, особенно на ярмарке в самом сердце Дерибасовской.



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