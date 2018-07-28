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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Неизвестные в балаклавах остановили электричку под Киевом, забросав камнями машинистов, и разрисовали её

Категория: Новости / Происшествия

Неизвестные в балаклавах остановили электричку под Киевом, забросав камнями машинистов, и разрисовали её

Вечером 30 июля под Киевом, между станциями Сырец и Вышгородская, молодые люди в балаклавах остановили электричку и разрисовали её.

Об этом сообщает «Киев оперативный» со ссылкой на сообщение и видео, опубликованные в соцсети Facebook.

Очевидцы рассказали, что подростки забросали камнями кабину машинистов, кроме того, они кидали камнями и в тех, кто пытался выйти из вагона, чтобы прогнать их. Так, одному мужчине даже разбили голову.

Кроме того, находившиеся в вагонах люди отравились парами краски, некоторых, как сообщают очевидцы, рвало.



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