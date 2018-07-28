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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одессе на взятке попался руководящий работник государственного вуза

Категория: Новости


В Одессе на взятке попался руководящий работник государственного вуза

По информации областной прокуратуры, накануне во время получения взятки был задержан проректор одесского государственного экологического университета.

Он вымогал взятку в размере трехсот десяти тысяч гривен с предпринимателя за предоставление ему помещения с причалом, принадлежащего вузу. Для дальнейшей сдачи в аренду отдыхающим. На получении «первого транша» взятки в размере шестидесяти двух с половиной тысяч гривен он и был задержан.

В Одессе на взятке попался руководящий работник государственного вуза

 

Проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении производств по статье 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).



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