В Одессе на взятке попался руководящий работник государственного вуза

По информации областной прокуратуры, накануне во время получения взятки был задержан проректор одесского государственного экологического университета.

Он вымогал взятку в размере трехсот десяти тысяч гривен с предпринимателя за предоставление ему помещения с причалом, принадлежащего вузу. Для дальнейшей сдачи в аренду отдыхающим. На получении «первого транша» взятки в размере шестидесяти двух с половиной тысяч гривен он и был задержан.

Проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении производств по статье 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).