Обеспечение противопожарной безопасности в развлекательных учреждениях на побережье до сих пор не обеспечено на должном уровне

Как сообщил на совещании в мэрии и.о. руководителя департамента оборонной работы и гражданской защиты населения Сергей Белов, в большинстве из проверенных объектов выявлены нарушения.

К числу наиболее распространенных относятся захламление и перекрытие аварийных выходов, непригодность аварийных подъездов для использования спецтехникой ГСЧС, а также непригодность противопожарного оборудования, которое теперь нуждается в перезарядке.

Кроме того, как выяснилось, на некоторые объекты проверяющих просто не пустили.

Это вызывало особое возмущение городского головы Геннадия Труханова, который отметил, что происшедшие в минувшие годы в стране трагедии владельцев таких заведения ничему не научили, и они продолжают рисковать жизнями людей.

Поэтому, если проверяющих туда не будут пускать, то руководство города не только использует все законные меры для обеспечения возможности провести проверки, но и разместит в непосредственной близости от таких объектов плакаты, предупреждающие о том, что посещать их небезопасно.