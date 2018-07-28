Дамба через Хаджибейский лиман снова «течет»?

Хаджибейская дамба, на ремонт которой всего полтора года назад потратили сорок два миллиона гривен, снова разрушается. Об этом было доложено на совещании в горсовете.

Первыми о разрушениях дамбы сигнализировали жители прилегающих районов города. Коммунальщики, проверившие данные, с сожалением подтвердили наличие проблемы.

Поэтому для проведения комплексной проверки создается специальная комиссия, в которую включен и нардеп Александр Пресман, который пообещал посодействовать привлечению к решению данной проблемы государственные структуры.

И, в частности, чтобы определить, наконец, статус данного сооружения и его балансодержателя. К сожалению, несмотря на то, что для Одессы и прилегающих к городу территорий данное сооружение имеет стратегическое значение, чем именно он является — берегозащитным сооружением, дорогой или их компиляцией, официально не установлено. Поэтому формально за нее никто не отвечает.