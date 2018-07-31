«Укрзализныця» закупает наградные значки для отличившихся железнодорожников в России

«Укрзализныця» закупает в России значки «Почётный железнодорожник» на 181 тысячу рублей.

Отчёт о закупке обнародован в системе публичных закупок Prozorro, сообщает издание УКРИНФОРМ.

«Укрзализныця» выложила в систему Prozorro отчёт о заключённом договоре на закупку знаков «Почётный железнодорожник» в футляре и бланков удостоверений к этим знакам.

Общая сумма закупки составила 181 тысячу 927 рублей 68 копеек.

Договор был подписан по бестендерной процедуре с административно–хозяйственным управлением ООО «РЖД». От «Укрзализныци» его подписал и. о. начальника филиала «Центр обеспечения производства» «Укрзализныци» Евгений Никитин.

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" 27 июля заключил договор о закупке 96 знаков "Почетный железнодорожник" в футляре и бланков удостоверений к знаку "Почетный железнодорожник". Украинская компания должна была получить данные изделия до 31 декабря 2018 года. Один наградной комплект обошелся бы украинской компании в почти RUB1,9 тыс. (около 800 грн.).