Конституционный суд Грузии легализовал марихуану

Конституционный суд Грузии легализовал потребление марихуаны в стране.

Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на решение суда.

"Решением Конституционного суда, потребление марихуаны в Грузии стало легальным", - говорится в сообщении.

В своем решении суд отметил, что потребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности.

В результате данного решения в Грузии отменены санкции за употребление марихуаны.

Соответствующее решение было принято коллегией по делам Конституционного суда после того, как был рассмотрен совместный иск кандидата на пост президента Грузии Зураба Джапаридзе и его союзника от партии "Гирчи" Вахтанга Мегрелишвили. В поданном иске они потребовали признать неконституционными все санкции в отношении употребления марихуаны без назначения врача, и отменить административный штраф в связи с употреблением наркотического вещества.