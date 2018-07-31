Неудобная Италия: украинский контекст

В Италии уже месяц работает новое правительство во главе с премьером Джузеппе Конте, сформированное ультраправой «Лигой Севера» Маттео Сальвини и радикальным «Движением пяти звезд» Луиджи Ди Майо, которое впервые в истории полностью состоит из убежденных противников Евросоюза и евро. Кабмин настолько скандальный и противоречивый, что эксперты не исключают проблем как для самой Италии, так и для всего Евросоюза. Украина новую власть в Риме также вряд ли может считать дружественной: в планах Конте чистка нелегалов, что может ударить и по украинским заробитчанам, часть которых трудится в стране без документов. К итальянскому правительству прикрепилось название «друзья Путина» за желание отменить антироссийские санкции. Сальвини уже заявил, что Италии необходимо поддерживать с Россией хорошие отношения. «Риму выгодно дружить с Россией. Многие итальянские компании ведут бизнес с россиянами, российские туристы – самые щедрые, многие покупают недвижимость, чем поддерживают итальянскую экономику».

Хуже, чем Brexit

Для Брюсселя, по мнению экспертов, Италия с ее антиевропейскими настроениями и огромным госдолгом в более 2 трлн евро может стать второй Грецией и катализатором раскола ЕС. Ситуация в Италии, третьей экономике ЕС, как считают аналитики, может привести к гораздо более серьезным последствиям для будущего объединения, чем Brexit. Италия, в отличие от Британии, была одним из государств-основателей ЕС и всегда активно его поддерживала. Италия – член еврозоны, в то время как британцы никогда не отказывались от своих фунтов. А значит уход Италии может подорвать курс евровалюты. «То, что в Италии к власти пришли крайне правые популисты, должно насторожить ЕС. Это значит, что итальянцы недовольны экономическим положением и наплывом беженцев из Африки и Ближнего Востока, с которым Брюссель не помогает бороться, а, наоборот, отстранился. Многие считают, что после введения евровалюты жить стало хуже. Многие не согласны с приемом в ЕС бедных государств Восточной Европы, которые переезжают в западные страны, соглашаются работать за меньшие деньги и тем самым сбивают зарплаты местных жителей. Италия всегда была одной из самых ярых сторонников ЕС, но новые реалии меняют настроения. Все больше итальянцев жалуется, что уже не чувствуют себя хозяевами в своей стране», – рассказал итальянский журналист Фабио Морра. По мнению американского экономиста Нуриэля Рубини, в ближайшее время итальянцы выберут компромисс, чтобы избежать слишком резкого разрыва с ЕС и потерь сбережений, как это было в Греции три-четыре года назад. Но в будущем, уверен Рубини, страна вынуждена будет отказаться от евро. Импульсом к выходу из еврозоны может стать очередной финансовый кризис, который эксперты прочат Италии уже скоро.

Вызывающий Сальвини

Главным евроскептиком, противником мигрантов и «путнинистом» считают Маттео Сальвини. «Мы больше не будем подстилкой для Европы», – заявил он в интервью «Corriere della Sera». 45-летний лидер «Лиги Севера», вице-премьер и глава МВД, в прошлом журналист, периодически посещает Москву, регулярно ездит в Крым, демонстративно встречался с фигурантами санкционного списка ЕС и лестно отзывался о главе РФ. «Нам стало бы жить лучше, если бы у нас в Италии был Путин», – заявлял он репортерам. Одна из самых известных его фотографий – на Красной площади в футболке с портретом Путина, с широкой улыбкой и поднятым вверх пальцем. В футболке с Путиным он явился три года назад и на заседание Европарламента в Страсбурге. «Надо быть глупыми, чтобы играть в войну с Россией», – сказал он тогда. Сальвини последовательно выступает за снятие санкций против России, которые, по его мнению, неэффективны и только наносят вред итальянскому экспорту. В июне этого года за пересмотр санкций в отношении России выступил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Партия «Лига Севера», которой руководит Сальвини, вместе с австрийской Партией свободы, которая также вошла во власть после выборов осенью 2017 г., и также подписала соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». Симпатий к хозяину Кремля вице-премьер Италии не скрывает. «Я считаю Путина великим и говорю это искренне», – сказал Сальвини. Немецкая газета «Bild» в статье о Сальвини в январе этого года назвала его «правым фанатом Путина». Новые власти Италии, отметились негативными выпадами по отношению к Украине. В скандальном интервью «The Washington Post» Маттео Сальвини назвал присоединение Крыма к России – законным, а Евромайдан – псевдореволюцией. «Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию», – сказал Сальвини. «Сравните это с фальшивой революцией, псевдореволюцией в Украине, которая была профинансирована спецслужбами иностранных государств – подобно «арабской весне». Существуют некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации», – добавил вице-премьер.

«Антиукраинские заявления» не волнуют ЕС

Это вызвало грандиозный скандал. Реакция украинских властей на высказывания Сальвини об Украине оказалась прогнозируемой. «Кто оправдывает аннексию, кто не верит, что существует международное право – обязательно за это заплатит. Так оно всегда было в истории», – написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter. Украинский МИД вызвал для объяснений итальянского посла Давида Ла Чечилия. Эксперты обращают внимание на тот факт, что скандальное «антиукраинское заявление» Сальвини в Евросоюзе никто не осудил. «Это может говорить о том, что, во-первых, в ЕС не выгодно ссориться с Италией, особенно сейчас, когда с новой силой встал вопрос о беженцах. Италия, которая сейчас больше всех страдает от наплыва нелегалов, пыталась заблокировать это вопрос на саммите ЕС, что невыгодно канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она пытается уладить проблему с беженцами, которая поставила под угрозу ее правительство. На этом фоне украинский вопрос отошел на второй план. К тому же, не секрет, что в европейском обществе нарастает усталость от Украины, с ее коррупцией и внутренними конфликтам. А в политическом истеблишменте все чаще звучат аргументы в пользу снятия санкций с РФ. «По России у Сальвини всегда была четкая позиция, которую он никогда не скрывал. Как и большинство евроскептиков, отстаивает снятие санкций с России. Он убежден, что это будет выгодно для Италии. И многие итальянцы с ним соглашаются, поскольку из-за санкций страдает их бизнес, в стране экономический кризис. Естественно, свой кошелек перевешивает интересы Украины, о которой знают больше как о поставщике «баданте» – сиделок для престарелых итальянцев», – говорит Фабио Морра. «Однако пока Италия в Евросоюзе, Рим будет голосовать по вопросу санкций единодушно с остальными странами. Против Брюсселя в открытую никто не пойдет – иначе ЕС ждет кризис и раскол», – объясняет Морра. Конечно, слова Сальвини в интервью The Washington Post – это позиция не правительства Италии, а его партии «Лига Севера», которая выступает за снятие санкций с РФ, всегда была радикальной в своих высказываниях. Но все же это тревожный звонок для Украины. Ведь если влияние Сальвини и «Лиги» в правительстве усилится, то уже этой осенью можно ждать бойкота продолжения санкций против России со стороны Италии. Что нарушит консолидированную позицию ЕС по украинскому вопросу», – написал эксперт-международник Андрей Бузаров в своем Facebook. «У итальянцев бизнес с Россией. В мире уважают сильных, а не тех, кто постоянно просит деньги и не может внутри страны побороть коррупцию во властной верхушке. К сожалению, Украина в проигрышной позиции из-за бездействия руководства страны», – полагает журналист Вениамин Трубачев.

Заробитчанские будни

Для Украины помимо пророссийской настроенности правительства Конте есть еще одна неприятная новость. В Италии, где еще с 1990-х трудятся 1,7 миллиона украинцев в основном сиделками, уборщиками, рабочими. Часть из них находится в стране нелегально. А глава МВД Сальвини собирается выслать из страны 500 тысяч нелегалов. «В основном речь идет о беженцах из Африки, которые массово приплывают в Италию по Средиземному морю. Многие из них побираются, воруют и доставляют всяческие неприятности. Но под одну гребенку могут попасть и другие нелегалы. На нелегалов будут устраивать рейды, и у кого не будет документов, купят обратный билет в один конец и депортируют», – говорит Морра. Сами украинские заробитчане, даже те, кто трудится законно, взволнованы неразберихой в Италии. «Найти работу стало сложнее, итальянцы все реже нанимают прислугу и сиделок для пожилых родителей – многие экономят из-за падения доходов. Раньше можно было выбирать «синьоров» (работодателей), а теперь найти хорошее место – за счастье. Платят почасово, набегает около 600-800 евро в месяц (18-24 тыс. грн). Прислуга питается и живет, конечно, у хозяев, поэтому зарплату можно отложить. Но зачастую требуются помощники лишь на пару часов в неделю. Приходится искать разные подработки», – рассказала бывшая львовянка Галина Иванкив, которая трудится сиделкой под Неаполем. Другие подумывают вернуться назад – боятся, что из-за политических разборок экономика рухнет и их зарплата упадет. Бывшая жительница Ивано-Франковска Мария Зуб говорит, что за годы работы в Италии скопила деньги и думает открыть свое дело в Украине. «Если в Италии вернут лиры, деньги могут обесцениться. Хотя, когда я приехала в Италию впервые в 2000 году, и тут ходила лира с кучей нулей, то на заработанные деньги можно было купить больше, чем сейчас на евро. Просто цены были в два-три раза ниже», – говорит Зуб. По ее словам, раньше на жизнь хватало 500 евро, а сейчас надо минимум вдвое больше.