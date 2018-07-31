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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одесская «Льдинка» срочно нуждается в пожарной сигнализации

Категория: Новости


Одесская «Льдинка» срочно нуждается в пожарной сигнализации

  На одесском катке «Льдинка» выявлены серьезные нарушения правил пожарной безопасности, которые должны быть оперативно устранены.

Как отметил в ходе заседания бюджетной комиссии областного совета начальник имущественного управления области Виктор Лунгул, в первую очередь необходимо наладить на объекте современную пожарную сигнализацию.

На это, по предварительным подсчетам, необходимо около ста шестидесяти тысяч гривен. Причем, по словам председателя комиссии Евгении Абрамовой, медлить с финансированием нельзя. Ведь работы необходимо выполнить до того, как «Льдинка» вступит в сезон активной эксплуатации. Поэтому источник финансирования необходимо изыскать незамедлительно.



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