Тройное ДТП с участием пожарного спецавтомобиля произошло в Одессе

По информации Патрульной полиции, на проспекте Маршала Жукова (Небесной сотни) произошло столкновение стрех автомобилей –двух легковых и специализированной пожарной машины.

К счастью, обошлось без жертв. По предварительной информации, причиной столкновения стало то, что хотя пожарный автомобиль двигался с включенной свето-звуковой сигнализацией, водители легковых автомобилей не предоставили ему права преимущественного движения. Т.е. совершили злостное нарушение правил дорожного движения!

Напомним, что ранее руководство Патрульной полиции уже неоднократно обращало внимание водителей на необходимость пропускать автомобили со спецсигнализацией. Однако только в нынешнем году данное правило нарушалось многократно.