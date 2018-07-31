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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Жители одесских пригородов объявили войну тяжелым грузовикам

Категория: Новости


Жители одесских пригородов объявили войну тяжелым грузовикам

  Жители Слободки и Усатово перекрыли Объездную дороги и улицу Хуторскую. Так они протестуют против того, что про их улицам постоянно движутся по направлению к порту и обратно тяжелые фуры. Вследствие этого не только разбивается проезжая часть, но и трескаются заборы и постройки. А когда водители грузовиков попытались переориентироваться на Хаджибейскую дорогу, люди перекрыли и ее.

По их словам, дольше терпеть попросту невозможно. Поскольку водители грузовиков попросту игнорируют установленные запрещающие знаки.

Отметим, что в будущем жителей Слободки и Усатово намерены поддержать и люди, проживающие на Шкодовой горе, через которую так же идет поток фур.



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