В Одессе уже стреляют даже из-за …арбузов!

Стрельбой завершился бытовой конфликт между водителями и торговцами арбузами в Малиновском районе Одессы.

По информации ГУНП, накануне возле дома на улице Малиновсого разгорелся конфликт между двумя водителями и торговцами арбузами.

Причиной «выяснения отношений» стало то, что торгующие якобы перегородил им дорогу и водители не могли проехать.

В результате один из водителей произвел в оппонентов несколько выстрелов из травматического оружия. Вследствие чего оба торговца получили легкие ранения.

Водители еще до приезда полицейских скрылись с места происшествия, однако вскоре были обнаружены и задержаны. Решается вопрос о внесении в ЕРДР данных по статье 296 УК Украины (хулиганство).