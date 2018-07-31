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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одессе уже стреляют даже из-за …арбузов!

Категория: Новости


В Одессе уже стреляют даже из-за …арбузов!

  Стрельбой завершился бытовой конфликт между водителями и торговцами арбузами в Малиновском районе Одессы.

По информации ГУНП, накануне возле дома на улице Малиновсого разгорелся конфликт между двумя водителями и торговцами арбузами.

Причиной «выяснения отношений» стало то, что торгующие якобы перегородил им дорогу и водители не могли проехать.

В результате один из водителей произвел в оппонентов несколько выстрелов из травматического оружия. Вследствие чего оба торговца получили легкие ранения.

Водители еще до приезда полицейских скрылись с места происшествия, однако вскоре были обнаружены и задержаны. Решается вопрос о внесении в ЕРДР данных по статье 296 УК Украины (хулиганство).



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