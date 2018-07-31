На Княжеской огромное дерево упало на дом и зацепило автомобили

Дерево рухнуло во дворе дома №27 и зацепило не только дом, но и несколько припаркованных автомобилей — на кузовах заметные вмятины. В квартире, на крышу которой «приземлилось» дерево, пошла трещинами, просела штукатурка.

Ульяна Макденко, на чью квартиру упало дерево, рассказала, что дерево в аварийном состоянии находилось давно. С 2015 года она обращалась в ЖКС «Порто-Франковский», чтобы его спилить, но его так и не убрали, только в 2016 провели «санитарные работы», то есть обрезку сухих веток. На последнее обращение по поводу ликвидации дерева директор ЖКС, говорит женщина, ответил отказом — из-за задолженности жильцов дома за «управление многоквартирным домом».

По словам пострадавшей, директору ЖКС она позвонила сразу после случившегося, однако распиливать дерево начали только сегодня утром.