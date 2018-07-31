В бюджете на этот год пока не хватает средств на ремонт ряда объектов в городе Одессе

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансово-экономической политики и банковской деятельности Одесского областного совета, - сообщает пресс-служба.

Так, по информации начальника управления областного совета по имущественным отношениям Виктора Лунгула, профинансировать ряд проектов возможно только при условии продажи коммунального имущества, которая запланирована в этом году, но пока неизвестно, будет ли осуществлена.

Речь идет о средствах на изготовление научно-проектной документации на реставрацию Дворца Потоцких по ул. Софиевская (Одесский художественный музей); обследование технического состояния здания - памятники архитектуры по ул. Польская, 20; капитального ремонта кровли здания музея Мемориала героической обороны Одессы; капремонта системы вентиляции в рентген-кабинетах зданий коммунального учреждения «Одесская областная детская клиническая больница»; изготовление проектно-сметной документации для капитального ремонта СДЮШОР «Льдинка» по устройству автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы центрального пожарного наблюдения.

По информации бюджетной комиссии, сейчас в бюджете нет свободных средств, а изменять и добавлять расходы можно только в случае перевыполнения поступлений.