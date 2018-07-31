Глеб Милютин: В августе Мобильный центр обслуживания плательщиков посетит 10 рынков и 2 объединенные территориальные громады Одесской области

Все больше налогоплательщиков положительно оценивают удобство получения административных услуг в Мобильном центре обслуживания плательщиков Главного управления ГФС в Одесской области. Не тратя свое время, представители бизнеса в сжатые сроки получают необходимые для ведения хозяйственной деятельности услуги, а Мобильный центр остается кратчайшим путем к востребованным сервисам фискальной службы,

- отмечает начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Учитывая потребность представителей бизнеса в обслуживании именно по месту осуществления предпринимательской деятельности, специалисты Мобильного передвижного центра дважды на протяжении августа посетят одесские рынки - «Южный», «Северный» и «Новый».

Трижды услугами Мобильного центра обслуживания смогут воспользоваться предприниматели и посетители Промтоварного рынка.

Не остаются без внимания и новообразованные объединенные территориальные громады. В августе запланированы выезды Мобильного центра и специалистов фискальной службы на территорию Затишанской (Захаровского района) и Великомихайловской объединенных территориальных громад,

- проинформировал Глеб Милютин.

Кроме этого, в августе Мобильный центр обслуживания будет предоставлять консультации и административные услуги жителям городов Ананьев, Балта и Кодыма.

Руководитель добавил, что наиболее востребованными услугами Мобильного центра обслуживания являются получение карточки налогоплательщиков и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, выдача ведомостей из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных и удержанных доходов, предоставление выписки из реестра плательщиков единого налога.

Более всего граждан интересуют ответы на вопросы относительно порядка государственной регистрации физического лица-предпринимателя и порядка уплаты единого налога.

График предоставления Мобильным центром обслуживания административных услуг размещен на субсайте территориальных органов ГФС в Одесской области в разделе «Анонсы».