Глеб Милютин: В августе Мобильный центр обслуживания плательщиков посетит 10 рынков и 2 объединенные территориальные громады Одесской области

Учитывая потребность представителей бизнеса в обслуживании именно по месту осуществления предпринимательской деятельности, специалисты Мобильного передвижного центра дважды на протяжении августа посетят одесские рынки - «Южный», «Северный» и «Новый».
Трижды услугами Мобильного центра обслуживания смогут воспользоваться предприниматели и посетители Промтоварного рынка.
Кроме этого, в августе Мобильный центр обслуживания будет предоставлять консультации и административные услуги жителям городов Ананьев, Балта и Кодыма.
Руководитель добавил, что наиболее востребованными услугами Мобильного центра обслуживания являются получение карточки налогоплательщиков и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, выдача ведомостей из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных и удержанных доходов, предоставление выписки из реестра плательщиков единого налога.
Более всего граждан интересуют ответы на вопросы относительно порядка государственной регистрации физического лица-предпринимателя и порядка уплаты единого налога.
График предоставления Мобильным центром обслуживания административных услуг размещен на субсайте территориальных органов ГФС в Одесской области в разделе «Анонсы».