В Одессе в пожаре погиб человек

По информации ГСЧС, накануне вечером около 22 часов по линии «101» поступил сигнал о пожаре в доме на улице «Одесской».

Уже через четыре минуты на место прибыл пожарный расчет. Как выяснилось, пожар произошел в частном одноэтажном доме.

Общая площадь возгорания составила восемь квадратных метров. В течение двадцати минут пожар был погашен. Однако на месте возгорания был обнаружено тело мужчины шестидесяти девяти лет. Причины смерти человека и возгорания выясняются.

В борьбе с огнем принимали участие четыре единицы техники и девятнадцать человек личного состава.