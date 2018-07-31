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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одессе в пожаре погиб человек

Категория: Новости


В Одессе в пожаре погиб человек

  По информации ГСЧС, накануне вечером около 22 часов по линии «101» поступил сигнал о пожаре в доме на улице «Одесской».

Уже через четыре минуты на место прибыл пожарный расчет. Как выяснилось, пожар произошел в частном одноэтажном доме.

Общая площадь возгорания составила восемь квадратных метров. В течение двадцати минут пожар был погашен. Однако на месте возгорания был обнаружено тело мужчины шестидесяти девяти лет. Причины смерти человека и возгорания выясняются.

В борьбе с огнем принимали участие четыре единицы техники и девятнадцать человек личного состава.



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