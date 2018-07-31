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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Под Одессой на Днестровском лимане пропал одиннадцатилетний мальчик

Категория: Новости


Под Одессой на Днестровском лимане пропал одиннадцатилетний мальчик

  По информации ГСЧС, накануне в девятнадцать часов поступил сигнал о пропаже одиннадцатилетнего мальчика, который за два часа до этого вышел на лиман на плоту и пропал.

Спасатели незамедлительно приступили к поискам. В них активное участие приняли и местные рыбаки.

По информации ГСЧС, спасатели уже проверили около двух тысяч квадратных метров водного пространства и более четырех километров береговой линии. А рыбаки проверили около одиннадцати тысяч квадратных метров водного пространства.

Однако пропавшего мальчика пока не нашли. Поиски продолжаются.



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