Еще в двух районах Одесской области выявили Африканскую чуму свиней

Согласно информации ГУ Госпотребслужбы, в Одесской области 27 августа зарегистрировано два случая заболевания африканской чумой свиней.

Первый случай зарегистрировали на территории Нижнеднестровского национального парка Овидиопольского района. Результаты исследований Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы выявили у диких свиней АЧС.

Вторую вспышку зарегистрировали в тот же день на территории Десантненского сельсовета Килийского района среди диких свиней.

Комиссия по локализации и ликвидации вспышек АЧС определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора для недопущения распространения чумы.