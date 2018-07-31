В Измаиле возле крепости нашли древние захоронения, но это никому не интересно

В микрорайоне «Крепость» в Измаиле идут подготовительные работы к прокладке электрокабеля. В одной из вырытых траншей по ул. Кутузова были найдены скелетированные останки человеческих тел. Десятки костей валяются просто под ногами или торчат из срезанного экскаватором грунта.

Возможно, никто бы о них и не узнал, если бы не видео, которое вчера выложил в Facebook известный в городе краевед Александр Сериков. В описании к ролику он написал:

«Старая крепость. На схеме 1771 г. обозначены 4 христианские церкви в «Старой крепости». Сегодня остались две. Район нынешней Свято-Успенской церкви и уничтоженной церкви в районе огороженной территории водоканала — это древние христианские кладбища. Казалось бы — простая канавка под кабель…И несколько останков».

Выехав на место, журналисты «Бессарабии INFORM» случайно встретились здесь с так называемыми «черными копателями», которые успели обследовать вырытую траншею с помощью металлоискателя вдоль и поперек. Человеческие кости им малоинтересны — они ищут монеты и украшения.

Один из мужчин уверен, что разрытая канава проходит по кладбищу, возможно, турецкому, и что в подобных захоронениях часто можно найти что-то ценное. В этот раз, правда, с ценными находками не повезло — кроме костей в толще земли найти ничего не удалось. Копатели объясняют, как в срезе грунта определить местонахождение могил — в месте погребальной ямы цвет грунта темнее.

Как нам удалось выяснить, полицию на место находки никто не вызывал. Хотя должны были. В таких случаях нужно сообщать на «102», к месту выезжает следственно-оперативная группа, ведомости вводятся в ЕРДР, кости изымаются и направляются на экспертизу, чтобы определить их возраст. По факту открывается уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство). После заключения экспертов, если подтверждается, что найденные останки лежат в земле очень давно, дело закрывают.

Примечательно, что кости лежат почти на поверхности. У краеведа Александра Серикова на этот счет есть объяснение:

«В 1790 г. и позднее, до упразднения крепости, здесь был уже вал. На карте 1950 г. вал и ров ещё обозначены (карта находится в музее Придунавья). Получается, что часть захоронений ещё в древние времена засыпали, когда копали ров. В советские времена провели обратный процесс — срыли вал и засыпали ров».

Очевидно, что проводить полноценные раскопки здесь никто не будет — в Измаиле всегда была беда с восстановлением исторической памяти. Но чисто по-человечески было бы правильно найденные кости хотя бы собрать и перезахоронить, а не топтаться по ним.