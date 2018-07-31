КП «Горзелентрест» объявило войну амброзии

К сотрудникам КП «Горзелентрест» обратились жители города, требуя ликвидировать обнаруженный ими на улице Ицхака Рабина участок произрастания амброзии.

Коммунальщики отреагировали на жалобу и обработали амброзию Бишофитом. Отметим, что для «Горзелентреста» это новый и крайне продуктивный метод уничтожения этого аллергенного сорняка.

«Препарат Бишофит, которым выполнялось опрыскивание, имеет природное происхождение и является абсолютно безопасным для людей», - подчеркнули в пресс-службе горсовета.