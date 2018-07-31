 
Информация к новости
  • Просмотров: 121
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

КП «Горзелентрест» объявило войну амброзии

Категория: Новости

КП «Горзелентрест» объявило войну амброзии

  К сотрудникам КП «Горзелентрест» обратились жители города, требуя ликвидировать обнаруженный ими на улице Ицхака Рабина участок произрастания амброзии.

Коммунальщики отреагировали на жалобу и обработали амброзию Бишофитом. Отметим, что для «Горзелентреста» это новый и крайне продуктивный метод уничтожения этого аллергенного сорняка.

«Препарат Бишофит, которым выполнялось опрыскивание, имеет природное происхождение и является абсолютно безопасным для людей», - подчеркнули в пресс-службе горсовета.


Источник: Одесский Паблик



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 