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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

За незаконную продажу издательской продукции из России одесским предпринимателям выписали штраф в размере 37 тыс грн

Категория: Новости

За незаконную продажу издательской продукции из России одесским предпринимателям выписали штраф в размере 37 тыс грн

  Запрещенную продукцию изъяли из оборота.

Нарушения обнаружили во время проведения в Одессе мероприятий по выявлению и пресечению незаконной реализации книг, завезенных из РФ без разрешительных документов.

Напомним, что по закону, с 1 января 2017 года ввозить и продавать в Украине издательскую продукцию, изданную на территории России и временно оккупированных территорий можно только при наличии разрешения.

Минимальный штраф за нарушение законодательства составляет 10 минимальных заработных плат — 37 тыс 230 грн, а при повторном нарушении — 50 минимальных зарплат, что составляет 186 тис 150 грн.


Источник: УСИ Одесса



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