Сотрудники полиции обнаружили в Одессе теплицу, где выращивали коноплю

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГУНП в Одесской области.

В рамках оперативно-профилактической отработки территории Одесской области во время обыска частной территории 43-летнего одессита работники отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области, Киевского ОП и кинологической службы обнаружили и изъяли тридцать кустов конопли.

Мужчина признался, что растения культивировал не только для личного потребления, но и с целью сбыта.

Кроме этого, в доме правонарушителя было обнаружено более килограмма марихуаны и шприцы с метадоном. Их изъяли и направили на экспертизу.