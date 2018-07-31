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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Сотрудники полиции обнаружили в Одессе теплицу, где выращивали коноплю

Категория: Новости

Сотрудники полиции обнаружили в Одессе теплицу, где выращивали коноплю

  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГУНП в Одесской области.

В рамках оперативно-профилактической отработки территории Одесской области во время обыска частной территории 43-летнего одессита работники отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области, Киевского ОП и кинологической службы обнаружили и изъяли тридцать кустов конопли.

Мужчина признался, что растения культивировал не только для личного потребления, но и с целью сбыта.

Кроме этого, в доме правонарушителя было обнаружено более килограмма марихуаны и шприцы с метадоном. Их изъяли и направили на экспертизу.


Источник: Контекст-Причерноморье



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