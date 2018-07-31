Степанов попросил премьера ликвидировать Госэкоинспекцию Черного моря

Глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Максим Степанов инициировал ликвидацию Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря, обратившись к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

"Экоинспекция отчитывается о 300 тыс. долларов, заработанных в бюджет с начала года. Это против миллионов долларов, которые теряют мировые компании во время вынужденного простоя с портах. Судовладельцы даже включают в договоры фрахтование специальное "украинское предостережение" (англ. Ukrainian Clause), в котором предупреждают фрахтователей, что во избежание задержки судна в украинском порту необходимо включить в дисбурсментский счет дополнительно от 3 до 5 тысяч долларов в связи с осуществлением "экологического контроля" – отметил М.Степанов.

Пресс-служба напомнила, что накануне глава ОГА провел совещание с участием бизнеса, портовиков и должностных лиц Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря. Бизнесмены и портовики сообщили о неправомерных действиях инспекторов, последствиями которых становятся длительные задержки судов в портах и существенные убытки для судовладельцев. В частности, нередко происходят случаи, когда экоинспекторы фиксируют нарушения в конце недели. Это приводит к простоям судов в портах Одесского региона на протяжении выходных дней. Предприниматели отмечают, что средняя стоимость такого простоя составляет 20-30 тыс. долларов США в сутки.