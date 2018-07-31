Новые тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в городе Одессе будут введены в действие с 12 августа

Исполнители услуг по вывозу твердых бытовых отходов в городе Одессе - КП «Одескоммунтранс», ООО «СОЮЗ», ООО «Эко-Ренессанс», ООО «ТВ-Серрус», а также ООО «ЭКО-ЛИДЕР» - информируют потребителей об изменении тарифов с 12 августа 2018 года.

Решением исполнительного комитета Одесского городского совета № 316 от 26.07.2018 установлены новые тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, установленные решением исполнительного комитета Одесского городского совета от 26.07.2018 № 316, будут введены в действие соответствующими приказами по предприятиям (исполнителям услуг) с 12 августа 2018 года.