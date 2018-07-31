Одесские правоохранители оперативно «повязали» сразу трех грабителей

По информации пресс-службы ГУНП, накануне ночью поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале трое неизвестных ограбили одного из пассажиров.

У человека отобрали мобильный телефон, деньги и даже билет. А менее часа спустя неподалеку ограбили еще одного мужчину- у него отобрали мобильный телефон.

И хотя в обоих случаях преступникам удалось скрыться до появления полиции, по ориентировку патрульные вскоре задержали троих мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении этих преступлений. Начато уголовное производство по статье 186 УК Украины (грабеж).