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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесские правоохранители оперативно «повязали» сразу трех грабителей

Категория: Новости


Одесские правоохранители оперативно «повязали» сразу трех грабителей

   По информации пресс-службы ГУНП, накануне ночью поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале трое неизвестных ограбили одного из пассажиров.

У человека отобрали мобильный телефон, деньги и даже билет. А менее часа спустя неподалеку ограбили еще одного мужчину- у него отобрали мобильный телефон.

И хотя в обоих случаях преступникам удалось скрыться до появления полиции, по ориентировку патрульные вскоре задержали троих мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении этих преступлений. Начато уголовное производство по статье 186 УК Украины (грабеж).



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