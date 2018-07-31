Движение трамвайного маршрута «Север-Юг» может быть запущено уже осенью. Но обещанного скоростного режима пока не будет…

Как рассказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, основная проблема заключается в участке, который проходит по улице Преображенской.

Дело в том, что на большей части будущего маршрута трамваи движутся по выделенной линии, что делает их практически независимыми от других участников дорожного движения. Но вот на улице Преображенской такой линии нет и трамвайные пути проложены просто по проезжей части.

В результате обеспечить скоростной режим движения трамваев там попросту невозможно. По словам Александра Илько, наиболее подходящим решением могло бы стать огораживание трамвайных путей невысоким металлическим забором.

Однако это приведет к существенному сужению проезжей части. А ведь по Преображенской, помимо трамваев и автомобилей, двигаются и несколько маршрутов пассажирского автотранспорта. Поэтому вопрос с созданием выделенной линии пока окончательно не решен.