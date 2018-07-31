В Одесской области снова пропали дети

По информации ГУНП, полицейские разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала во время прогулки в парке Горького. А в области ищут одиннадцатилетнего мальчика, жителя города Вилково, Килийского района, который накануне вечером ушел к репетитору и пропал.

Отметим, что ситуацию с его поисками усложняет тот факт, что значительная часть Вилково стоит прямо на воде - в дунайской затоке, что может представлять серьезную опасность.

Напомним, что накануне пропал мальчик в Овидиопольском районе, который вышел на плоту в Днестровский лиман.