Одесскую область атакует амброзия

Особенно серьезная ситуация сложилась в районе дорог, обочины которых буквально заросли амброзией.

При этом, как сообщила в ходе заседания комиссии ЖКХ облсовета, законодательство не определено, кто именно должен отвечать за борьбу ЧС сорняками вне населенных пунктов. Поэтому за разрастание амброзии спрашивать практически не с кого.

Правда, после недолгих прений депутаты все же нашли «крайнего». Им оказался руководитель Службы автомобильных дорог Украины в Одесской области Олег Варивода. Поскольку, якобы, обочины дорог на расстоянии восьми метро вот трассы находится именно на балансе дорожников.

Однако, поскольку никаких конкретных мер наказания за такое не предусмотрено, вопрос может «повиснуть в воздухе». А ведь от аллергии на амброзию в области страдают десятки тысяч жителей области. И это не считая туристов.