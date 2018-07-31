Спасатели нашли тело мужчины утонувшего вчера на 10-й станции Фонтана

Вчера на 10-й станции Большого Фонтана утонул мужчина.

По словам сына погибшего Сергея, Гидрометцентр вчера объявил штормовое предупреждение. Купаться на море в этот период крайне опасно, но, несмотря на это, на пляже не было никаких запретительных знаков или оповещений.

В результате одного из отдыхающих смыло волной.

Спасатели, работавшие на пляже, сумели найти тело мужчины. По их словам, оно было без признаков жизни, однако сын погибшего утверждает, что это не так и что отец шевелился.

Он также отметил, что, возможно, будет обращаться в суд.