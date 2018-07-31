Депутаты Одесского облсовета подготовили обращение к Генпрокурору Украины с просьбой вернуть дело Стерненко в Одессу

С целью обеспечения эффективности расследования и привлечения представителей следственного подразделения высшего уровня депутаты просят создать следственную группу на базе ГУНП в Одесской области, в которую войдут представители следственного подразделения Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Кроме того, в соответствии с предписаниями Уголовного кодекса Украины с целью обеспечения эффективности расследования досудебное расследование проводиться по месту выявления признаков уголовного преступления, месту нахождения большинства свидетелей или подозреваемого, таким местом является Одесса.

В прошении отметили, что на территории города находятся соответствующие экспертные учреждения, имеющие возможность и в настоящее время проводят ряд экспертиз в указанных уголовных производствах, а следственные органы ГУНП Украины в Одесской области имеют достаточный опыт и компетенцию по расследованию соответствующих дел.

А расследование дела в Киеве значительно ограничивает права и интересы большинства участников указанных уголовных производств, лишает их возможностей участвовать в проведении досудебного расследования, а также усложняет и затягивает проведение следственных действий, что может негативно отразиться на полноте и всесторонности исследования всех обстоятельств дела.

Также депутаты отметили, что потерпевшей в уголовном производстве №12018161500001215 является жена покойного Ивана Кузнецова - Олеся Кузнецова, у которой есть малолетняя дочь. Она не имеет ни материальной, ни фактической возможности находится длительное время в Киеве, принимать участие в уголовном производстваеи подавать любые ходатайства в Печерский районный суд города Киева, к которому по расположению органа досудебного расследования должны подаваться все ходатайства и заявления в рамках проведения досудебного расследования.

Кроме того, пострадавшим по указанному уголовному производству является Александр Исайкул, который проходит длительное лечение и реабилитацию после полученных в результате конфликта ранений, требует значительных финансовых затрат, и по состоянию здоровья практически исключает его участие в проведении досудебного расследования.

С другой стороны пострадавшим в уголовном производстве №12018160000000421 является Сергей Стерненко, который был лидером Одесского организации «Правый сектор», является публичным лицом, имеет отрицательную характеристику, которому было вручено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 146 и 187 УК Украины, то есть связанных с незаконным вооруженным содержанием лица и нападением с целью завладения чужим имуществом, который находясь в Киеве под охраной, непосредственно принимает участие в проведении досудебного расследования.

Депутаты обратили внимание на то, что согласно предписаний Законодательства Украины, привилегий или ограничений в процессуальных правах не может быть по признакам политических или иных убеждений, пола и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, рода занятий или другим признакам.

Напомним, 25 мая на Фонтанской дороге произошел конфликт между местным активистом Сергеем Стерненко и двумя жителями Черноморска (Ильичевск) и Черноморского (Чабанка) – Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом. В ходе конфликта активист применил нож, которым ранил Александра Исайкула и убил Ивана Кузнецова. После случившегося Стерненко стал снимать видео происходящего. На видео Стерненко заявил, что применил свой нож, но уже в больнице он отказался от своих слов.