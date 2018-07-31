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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Из больницы Лиманского района сбежали дети

Категория: Новости

Из больницы Лиманского района сбежали дети

  Вчера, 1 августа, в обеденное время из детского отделения Лиманской районной больницы сбежали трое детей: 13 летний Роман, 6-летняя София и 4-летний Лев. Об этом сообщила в полицию заведующая детского отделения Лиманского районной больницы.

Дети находились в медучреждении из-за того, что родители не уделяли должного внимания их воспитанию и материальному обеспечению. Два брата и сестра жили в селе Корсунцы под Одессой.

К счастью, правоохранители оперативно установили местонахождение трех детей. Сразу после сообщения заведующей работники Лиманского отдела полиции проверили места возможного нахождения детей. В течение часа было установлено, что несовершеннолетние находятся у своей бабушки, которая без ведома медицинского персонала забрала их из больницы.


Источник: ИР Лиманского района



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