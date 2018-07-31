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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Столкновение грузовика с автомобилем в Овидиопольском районе квалифицируется, как покушение на убийство

Категория: Новости


Столкновение грузовика с автомобилем в Овидиопольском районе квалифицируется, как покушение на убийство

  По информации ГУНП, именно так предварительно квалифицировано ДТП, которое произошло сегодня в Овидиопольском районе.

Как сообщили нашему корреспондентку в управлении коммуникаций ГУНП, там в селе Червоный Хутор грузовик врезался в припаркованную «Тойоту», в которой находились люди.

Отметим, что по имеющейся информации, речь идет об «активистах» Михаиле Кузаконе и Григории Козьме. Которые уже разместили информацию об этом, назвав это покушением на убийство, связанном с их общественной деятельностью. При этом водитель грузовика якобы скрылся с места происшествие на «попутном» мопеде. Во время происшествия никто не пострадал.

Тем не менее, по информации ГУНП, в ЕРДР материалы о случившемся внесены по статьям 15 и 115 УК Украины (покушение на преступление и покушение на убийство). Проводятся оперативно-следственные действия.



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