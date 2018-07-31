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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Измаильские пограничники помогли иностранцу вернуться на родину

Категория: Новости

Измаильские пограничники помогли иностранцу вернуться на родину

  Пограничники Измаильского отряда задержали вчера, 1 августа, гражданина Республики Молдова при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Нарушение произошло вблизи села Зализничное Болградского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского погранотряда.

45-летний мужчина пытался попасть в молдавское село Кайраклия по железнодорожному пути, однако был пойман пограничниками в наряде, которые увидели его с пограничной вышки.

За попытку незаконного пересечения государственной границы, решением суда иностранца привлекли к ответственности и принудительно возвратили в страну гражданской принадлежности. Кроме этого, пограничники запретили ему въезд на территорию Украины сроком на 3 года.


Источник: Новостной портал Бессарабии



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