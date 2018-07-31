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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Полицейские задержали мужчину, который предлагал следователю взятку

Категория: Новости

Полицейские задержали мужчину, который предлагал следователю взятку

  Незаконное закрытие уголовного производства столичный адвокат оценил в 3000 долларов.

О предложении неправомерной выгоды работник следственного управления ГУНП в Одесской области сообщил руководству.

Действия правонарушителя были задокументированы работниками СУ, Одесского управления департамента внутренней безопасности и прокуратуры.

После передачи денег мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.



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