Полицейские задержали мужчину, который предлагал следователю взятку

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По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

После передачи денег мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Действия правонарушителя были задокументированы работниками СУ, Одесского управления департамента внутренней безопасности и прокуратуры.

О предложении неправомерной выгоды работник следственного управления ГУНП в Одесской области сообщил руководству.

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