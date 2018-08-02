Старобазарный сквер превращается в зону повышенной опасности

Как отметила в ходе совещания в мэрии депутат Лилия Леонидова, именно эту зеленую зону «облюбовали» люди без определенного места жительства, которые заполонили ее уже не только в ночное, но и в дневное время. А ведь там днем проводят много мам с детьми.

Такое соседство создает опасную ситуацию, которая может иметь серьезные последствия.

Напомним, что руководство города поручило главе департамента муниципальной безопасности организовать в Старобазарном сквере постоянный пост. Однако ввиду нехватки кадров это можно будет сделать только по окончанию летнего сезона. Муниципалитет так же поручил обратиться за содействием в решении данного вопроса в правоохранительные органы, однако, судя по ситуации в сквере, оно пока не возымело действия.