Водитель-убийца «сел» на пять лет

Именно в такой срок лишения свободы оценило Малиновский суд жизнь молодой девушки, погибшей в результате «пьяного» ДТП.

По информации областной Прокуратуры, 13 марта 2018 года водитель «Ниссана», находясь в нетрезвом состоянии, двигаясь по улице Заводской, не справился с управлением и врезался в опору электропередачи. В результате девушка-пассажир получила многочисленные ранения и умерла от болевого шока.

Теперь по обвинению по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение ПДД, приведшее к смерти) суд приговорил виновника смертельного ДТП к пяти годам лишения свободы.