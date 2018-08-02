Жители Черёмушек сегодня перекрывали дорогу на улице Генерала Петрова и требовали отремонтировать межквартальный проезд (фото)

Они ходили по пешеходному переходу, не пропуская транспорт. Протестующие требуют отремонтировать межквартальные проезды и оборудовать ливневки.

Ливнёвки в этих дворах забиты напрочь, местные жители говорят, что последний раз ливнёвки справлялись с дождем еще в 60-х годах прошлого века. После каждых осадков дворы превращаются в огромное море. Асфальт в таких условиях не держится. В итоге дорога разбита до такого состояния, что здесь периодически застревают мусоровозы, не говоря уже о легковых автомобилях. Люди устали обращаться в различные инстанции с просьбой о помощи.

В прошлом году по запросу депутата Одесского городского совета Владимира Корниенко были выделены деньги из бюджета города на разработку технико-экономического проекта капитального ремонта межквартальных проездов. Но потом, каким-то таинственным образом, эти деньги городские чиновники перенаправили на более насущные нужды. В мэрии пообещали сделать дорогу и нормальную ливневую канализацию в текущем году. Но, увы, на дворе уже август, и картина с таинственным исчезновением денег вновь повторилась.

Обещанного, как говорится, три года ждут. Жители же дворов по улице Генерала Петрова ждут уже более 20-ти лет существования украинского государства и столько же лет времен Советского Союза. Эти дворы хорошо знают таксисты, работники скорой помощи, сотрудники полиции. Знают, что проехать здесь весьма проблематично, поэтому надо стремиться эти дворы объехать стороной.

Последней каплей было аппаратное совещание, которое состоялось в минувший понедельник. Горожане пошли туда в надежде, что их услышит мэр. Но Геннадий Труханов отмахнулся от проблемы одесситов, дескать, надо обращаться по процедуре. Но, как утверждают местные жители, по процедуре, они у кого только не были, начиная от начальника местного ДЕЗа, до заместителя мэра.

Поэтому сегодня решились на крайнюю меру – перекрыли дорогу, в надежде, что их услышат и увидят. Пока что их услышали только местные СМИ, Чиновники Малиновской райадминистрации и дорожного управления, которое находится в здании Малиновской райадминистрации, к людям не вышли.