Огромные медузы захватили Одесский пляж и шокируют туристов на берегу

В Лузановке, на одном из пляжей Одессы, можно наблюдать медуз диаметром 50-60 см и весом до 10 кг. Фотографиями такого нашествия медуз-корнеротов наблюдатели делятся в сетях.

Кроме того, многие уже были ужалены и жалуются на красные следы и раздражение по всему телу.

Обычно медузы этого типа не подплывают к берегу, а живут на глубине в холодной воде, пишет Культометр. Ядовитые стрекательные клетки находятся на лопастях длинной в 10 – 30 см, поэтому медуза может ужалить даже самого аккуратного пловца.