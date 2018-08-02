За июль СБУ задержала 11 антиукраинских админов пабликов в соцсетях

За июль сотрудники Службы безопасности Украины задержали 11 администраторов пабликов в социальных сетях, которые, как утверждают в СБУ, постили антиукраинские материалы по приказу кураторов из российских спецслужб.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, шестеро из 11 админов проживали в Одессе, а остальные в Киевской, Донецкой, Черновицкой и Ивано-франковской областях.

Правоохранители утверждают, что задержанные администрировали группы в российских соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». При этом по указанию российских спецслужб админы размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций «Л/ДНР». За антиукраинскую деятельность задержанные получали денежное вознаграждение от российских кураторов.

У подозреваемых изъяли компьютерную и мобильную технику с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения приказов от российских спецслужб.

Действия админов пабликов квалифицированы по ст.109, ст.110 и ст.258-3 УК Украины.