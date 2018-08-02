Спортсмен из Одесской области стал серебряным призером чемпионата мира по гребле среди юнионов

Спортсмен из южного Илья Шаргородский в составе экипажа «четверки» на соревнованиях по гребле на каноэ выиграл серебряную медаль на чемпионате мира, проходившем в Пловдиве.

Гребцы соревновались на дистанции пятьсот метров, и только на второй половине пути украинская команда вошла в пятерку лучших.

Отметим, что украинской команде, в составе которой был Илья Шаргородский, для завоевания «золота» не хватило менее секунды. А поскольку темп украинских гребцов достиг «пика» на последнем отрезке дистанции, то если ее протяженность была бы больше хотя бы на пятьдесят метров, украинская команда завоевала бы «золото».