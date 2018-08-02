В Одесской области завершается уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного совета.

Самая высокая урожайность в хозяйствах Саратского района — 52,7 ц/га, Белгород-Днестровского района — 50,2 ц/га и Татарбунарского района 44,7 ц/га. Низкие показатели — в хозяйствах Ренийского района — 28,7 ц/га, Измаильского и Савранский район — 29,9 ц/га.

В общем намолочено более трех миллионов тонн зерна. Также завершаются жатва на посевах озимого рапса, озимого ячменя и гороха. Следующий этап — сбор поздних культур — подсолнечника и кукурузы.

Урожай зерновых уже собрано в Белгород-Днестровском, Николаевском, Овидиопольском, Ренийском, Раздельнянском, Татарбунарском, Беляевском, Болградском, Арцизском и Березовском районах.