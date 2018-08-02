В Одессе разыскивают убийцу и насильника

Пресс-служба Киевского отдела полиции в Одессе сообщает о розыске опасного преступника.

Так, правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой помочь найти убийцу и насильника, который совершил особо опасные преступления — убийство и изнасилование в одном из районов города Одессы.

На 16 станции Большого Фонтана мужчина жестоко расправился с пожилой женщиной.

Приметы подозреваемого:

на вид — около 30 лет, рост примерно до 190 см, худой. В момент совершения преступления на нём были одеты серые штаны, серая футболка, а также была на плече сумка с эмблемой Адидас.

Правоохранители обращаются ко всем — по любой информации о преступнике звоните по таким номерам — 0487669034 ил же 102