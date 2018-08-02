Строительство новых ГЭС на Днестре лишит миллионы людей воды, по мнению специалистов Белгород-Днестровского района

Речь идет о реализации программы развития гидроэнергетики, согласно которой, до 2026 года на Днестре планируют построить 6 гидроэлектростанций.

3 июля текущего года депутаты района написали обращение в Верховную Раду Украины, Кабмин, Одесскую облгосадминистрацию и облсовет, где выразили свою обеспокоенность по этому поводу.

«В результате такого строительства могут пострадать жители нашего региона, которые пьют воду из этой реки, а это около 2 млн. человек, отдыхают на ней живут и засевают поля, которые в дальнейшем могут остаться без воды», — подчеркнул глава Белгород-Днестровского райсовета Валерий Лобанов в обращении.

В ходе заседания сессии, при обсуждении вопроса о возможных последствиях запланированного строительства ГЭС на Днестре, главный юрист района обратил внимание на то, что если комплекс сооружений все-таки появится — площадь затопления территории Белгород-Днестровского района составит от 20 до 40 кв км. Два миллиона людей могут остаться без питьевой воды и условий для жизнедеятельности.

Кроме того, под угрозой исчезновения будет и Нижнеднестровский национальный парк.

«Если эта программа реализуется, то мы практически можем забыть про реку Днестр, в прямом смысле этого слова», — отметил глава райсовета Валерий Лобанов.