В Беляевском районе перехватили нелегальных мигрантов

Во время профилактических отработок правоохранители задержали троих нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В Троицком две женщины (34 и 62 года) и мужчина (34 года) из Молдовы зарабатывали деньги. Иностранцы приехали в нашу страну на подработки и продолжали помогать по дому украинцам, но забыли, что их законный срок пребывания уже закончился.

С нарушителями побеседовали, а так же составили протоколы по ч. 1 ст. 203 КУоАП. В отношении нанимателя иностранцев составили протокол по ч. 206 КУоАП.