Одесские медики провели информационную акцию о пользе грудного вскармливания

В первую неделю августа более чем в 170 странах мира проводится Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания, направленная на широкое информирование женщин о преимуществах естественного способа кормления ребенка.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, грудное вскармливание является наилучшим способом обеспечения новорожденных детей необходимыми для их роста и развития питательными веществами. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста.

В Одессе по инициативе департамента здравоохранения Одесского городского совета в рамках Недели поддержки грудного вскармливания проводятся различные мероприятия среди беременных и кормящих мам, направленные на популяризацию естественного вскармливания.

1 августа 2018 года в роддоме №5 специалисты городского департамента здравоохранения и врачи роддома при участии Одесского городского Центра здоровья провели информационную акцию «Грудное вскармливание – основа жизни». Медики рассказали будущим родителям о преимуществах естественного вскармливания и дали практические рекомендации по организации кормления и режима дня ребенка.

В ходе мероприятия сотрудники Центра здоровья провели раздачу информационных материалов на тему грудного вскармливания. Завершилось мероприятие флешмобом – запуском белых воздушных шариков.