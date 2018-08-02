В этом году победитель всеукраинских и городских конкурсов детский театр «Балаганчик» отметит свое 25-летие

7 августа к 25-летию детского театра «Балаганчик» презентуют книгу его руководителя Надежды Хохловой со стихами, сказами, пьесами из репертуара театра.

К этой дате издана книга «Одного поля ягодки, или Балаганчик, Балаганчик, Балаганчик ...» Почетного работника культуры Украины, члена Национального союза журналистов Украины, режиссера-педагога, руководителя детского театра «Балаганчик» (ДМШ № 13) Надежды Хохловой (Стрельбицкой).

Сборник состоит из стихов, сказок, пьес, которые написаны для театра «Балаганчик» в разные годы. Некоторые из них были в репертуаре театра на протяжении многих лет.

В книгу вошли сказки, созданные для телевизионной авторской передачи народного артиста Украины Анатолия Дриженко «Сказки Деда Панаса», которую вместе с автором программы ведут и участники театра.

В книге представлены фотографии как экскурс в историю театра, а страницы газетных статей отражают успехи коллектива «Балаганчик».

Презентация книги Надежды Хохловой состоится 7 августа 2018 года в 13:00 в офисе Одесского регионального отделения Национального союза журналистов Украины (проспект Шевченко, 11).