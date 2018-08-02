Полиция задержала троих жителей города Одессы, которые ограбили и убили женщину в Николаеве

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что полиция Ингульского района устанавливает обстоятельства смертельного избиения неизвестной женщины по ул. 2-я Набережная. 1 августа, ночью, около автомойки на Аляудском спуске николаевцы услышалиь крики женщины о помощи, о чем немедленно сообщили правоохранителям.

До приезда врачей скорой помощи женщина умерла. Эксперт, осмотрев ее тело, обнаружил многочисленные раны в области головы. Также погибшая не имела при себе никаких личных вещей. Вскоре полицейские установили личность погибшей. Это была 35-летняя жительница Николаева.

Полицейские задержали троицу одесситов, среди которых девятнадцатилетняя девушка, и ребята 22-х и 19-ти лет. Злоумышленники подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи ограбить.

Среди николаевских женщин выбрали трех, однако двое от встречи отказались, а согласилась только потерпевшая. На «свидание» с ней 22-летний житель Одессы приехал на элитном внедорожнике. Вдвоем они отправились подальше от людных мест — полюбоваться ночным видом на реку на Аляудского спуске. Там их уже ждали и сообщники злоумышленника, выдавая себя за незнакомцев.

Как только женщина вышла из авто, одесситы начали ее бить ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон и другие личные вещи и скрылись. Полученные потерпевшей травмы оказались несовместимыми с жизнью, она умерла еще до приезда медиков.

Сейчас во время санкционированного обыска по месту жительства одного из злоумышленников полицейские уже нашли одежду в пятнах крови, а неподалеку от места совершения убийства в тайнике орудия преступления и отобранные вещи погибшей.

По согласованию с прокуратурой, дело переквалифицировано с ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть» на п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и ч. 4 ст. 187 УК Украины «Разбой». 22-летнему жителю Одессы инкриминируется убийство, двум его сообщникам разбойное нападение. В ближайшее время задержанным будет избираться мера пресечения. За совершенное им грозит наказание от лишения свободы на срок до пятнадцати лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.