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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В ходе футбольного матча на стадионе «Черноморец» полиция задержала восьмерых смутьянов

Категория: Новости


В ходе футбольного матча на стадионе «Черноморец» полиция задержала восьмерых смутьянов

По информации ГУНП, правоохранители в целом успешно «отработали» матч на стадионе «Черноморец» между командами «Мариуполь» и «Юргорден».

Порядок обеспечивали более шестисот сотрудников полиции и нацгвардии.

Однако полностью избежать беспорядков все же не удалось. В один из моментов матча болельщики украинской команды ворвались в фанзону оппонентов и затеяли потасовку. Впрочем, полицейские пресекли ее, что называется «на корню».

Восьмерых наиболее активных смутьянов доставили в Приморский отдел полиции, где на них составили протоколы за «мелкое хулиганство».



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