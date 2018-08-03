Брать взятки в Одессе становится себе дороже?

Полицейского, попавшегося на взятке, взяли под стражу. По информации ГУНП, Суворовский суд Одессы отправил под стражу сотрудника местного отдела полиции, который вымогал взятку с предпринимателя в размере тринадцати тысяч гривен взамен на не открытие против того административного производства.

При получении неправомерной выгоды фигурант был задержан.

Отметим, однако, что согласно судебного решения, обвиняемый все же имеет возможность выйти на свободу на время проведения судебного следствия. Но такая возможность обойдется ему в сто сорок одну тысячу залога, что почти в одиннадцать раз превышает размеры вымогаемой им взятки.