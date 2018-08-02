Речная граница Украины в дырах размером с лодку?

Резонансный случай произошел накануне в Бессарабии. По информации почетного консула Австрии, гражданин этой страны, путешествуя по Дунаю на байдарке, «случайно» заплыл в «Украинскую Венецию» — город Вилково Килийского района.

При этом никаких необходимых документов у него при проверке не оказалось.

Впрочем, пограничники «вошли в положение» путешественника из дружественной страны и решили не привлекать его к ответственности, а просто отправили за пределы украинской территории.

Отметим, что дунайская граница Украины еще с семидесятых годов прошлого века охраняется практически исключительно при помощи патрульных катеров.

Однако за последние два десятка лет их число заметно сократилось…